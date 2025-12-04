Siracusa, incentivi per la Borgata. Musco (ControCorrente): “Incentivi insufficienti. Serve un intervento strutturale e multidisciplinare”

“La Borgata di Siracusa necessita di un intervento organico, strutturale e multidisciplinare per un reale processo di riqualificazione urbana, sociale ed economica.” A dirlo è Sebastiano Musco, responsabile territoriale Faro n.2 – Siracusa, Movimento ControCorrente che commenta così la delibera della Giunta Italia approvata ieri (ma che deve ancora passare dal vaglio del Consiglio comunale) che prevede esenzioni e riduzioni Imu; Cup azzerato e anche le misure su SUAP ed Edilizia Privata per l’apertura di nuove attività nella zona.

Per Musco il progetto promosso dall’amministrazione comunale, incentrato principalmente sull’incentivazione all’apertura di nuove attività commerciali, sarebbe deficitario e insufficiente rispetto alle reali esigenze del quartiere.

“L’apertura di esercizi commerciali, seppur positiva, non è da sola in grado di garantire la rigenerazione di un’area complessa come la borgata di Siracusa né di risolvere le criticità strutturali ancora presenti – spiega Musco -. È pertanto necessario integrare tale progetto con un piano più ampio e incisivo”

E per questo l’esponente cittadino di ControCorrente, avanza una serie di proposte integrative per lo sviluppo e la riqualificazione della Borgata: Riapertura e piena funzionalità della biblioteca pubblica della borgata, oggi chiusa e senza una vera prospettiva di apertura imminente; Piano straordinario di pulizia, manutenzione e decoro urbano; Potenziamento dell’illuminazione pubblica e manutenzione costante; Installazione e utilizzo di impianti di videosorveglianza nei punti sensibili; Presenza rafforzata della Polizia Locale, soprattutto nelle ore serali e nei giorni festivi; Interventi mirati contro il bivacco e il consumo di alcol in aree pubbliche sensibili, nel rispetto delle normative vigenti; Recupero e riutilizzo degli immobili comunali abbandonati; Creazione di spazi culturali, sociali e di aggregazione giovanile; Programmi di animazione territoriale (eventi, mercati, attività culturali): non basta il solo mercato domenicale di Piazza Santa Lucia; Miglioramento dei collegamenti e del trasporto pubblico con il centro città; Riqualificazione di marciapiedi, strade e aree verdi e coinvolgimento diretto dei residenti attraverso consulte e tavoli permanenti di quartiere.

“Solo attraverso un approccio strutturato e integrato che affianchi, ma non limiti le iniziative commerciali – conclude Musco – sarà possibile avviare un reale processo di rigenerazione urbana, restituendo identità, sicurezza e qualità della vita alla borgata di Siracusa.”