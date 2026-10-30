Siracusa, inchiesta Nexus, Dell’Aira respinge le accuse: “Mai ricevuto denaro”

Cronaca · Tribunale

Ha negato di aver ricevuto denaro dagli imprenditori coinvolti nell’inchiesta Nexus e ha contestato la ricostruzione accusatoria sui presunti affidamenti pilotati al Comune di Siracusa. Michele Dell’Aira, ingegnere e funzionario comunale indagato per corruzione, ha risposto alle domande del gip Antonella Coniglio nel corso dell’interrogatorio preventivo previsto prima dell’eventuale applicazione di una misura interdittiva. Assistito dagli avvocati Giuseppe Cro e Marco Mancuso, Dell’Aira ha ricostruito la propria attività amministrativa, rispondendo anche alle domande del pubblico ministero della Procura europea, collegato in videoconferenza.

Al centro dell’interrogatorio il rapporto con gli imprenditori della famiglia Boscarino e le procedure di affidamento finite sotto la lente degli investigatori. Secondo l’ipotesi accusatoria, Dell’Aira, nella sua qualità di tecnico comunale e responsabile unico del procedimento per i lavori di ampliamento dell’Ostello di Cassibile, avrebbe ricevuto 200 euro a settimana per circa cinque anni in cambio di un trattamento favorevole nella gestione degli appalti e della copertura di irregolarità amministrative. Una ricostruzione che il funzionario ha respinto, negando di aver mai incassato somme di denaro o di aver partecipato a un sistema corruttivo.

La difesa ha prodotto documentazione relativa a circa 91 affidamenti gestiti nell’arco degli ultimi cinque anni, evidenziando che meno del 10% avrebbe riguardato società riconducibili alla famiglia Boscarino. Dell’Aira ha inoltre sostenuto che le procedure erano state completate e successivamente avallate dal dirigente comunale mentre la sua posizione era solo quella del Rup, il responsabile unico del procedimento.

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Nell’ordinanza cautelare, tuttavia, gli investigatori ricostruiscono rapporti frequenti tra il funzionario e gli imprenditori, accompagnati da interlocuzioni sulla documentazione amministrativa e sulla possibilità di ulteriori lavori. Tra gli elementi valorizzati dall’accusa figura anche una conversazione nella quale Dell’Aira afferma: “Non mi scordo certamente degli amici”.

Gli atti evidenziano inoltre presunte anomalie nella gestione di alcune procedure, tra cui carenze documentali, criticità relative al Durc, l’assenza di alcune garanzie e il possibile frazionamento degli interventi. Circostanze che rientrano nel quadro investigativo e sulle quali dovrà essere verificata l’effettiva responsabilità del funzionario.

Il punto più delicato riguarda però la presunta consegna del denaro. Il riferimento ai 200 euro settimanali emerge, secondo la ricostruzione contenuta nell’ordinanza, da conversazioni tra altri indagati, tra cui Carbone e Strazzulla. Non risultano invece, dagli elementi richiamati nel provvedimento, intercettazioni di una consegna di denaro a Dell’Aira, né sequestri o trasferimenti bancari che documentino direttamente il pagamento.

Il funzionario ha contestato anche questo aspetto dell’accusa, sostenendo di non aver mai ricevuto tangenti. Durante l’interrogatorio ha inoltre chiarito la propria posizione rispetto al carabiniere Strazzulla, negando di aver intrattenuto rapporti con lui.

A Dell’Aira viene contestato il reato di corruzione, mentre non gli viene attribuita l’ipotesi di associazione per delinquere formulata nei confronti di altri indagati nell’inchiesta. Il funzionario, nel frattempo trasferito a un altro ufficio comunale, resta in attesa della decisione del gip sull’eventuale applicazione della misura interdittiva richiesta nei suoi confronti. L’interrogatorio rappresenta infatti il passaggio previsto dalla procedura prima che il giudice si pronunci sulla richiesta cautelare. La posizione di Dell’Aira resta dunque al vaglio dell’autorità giudiziaria, chiamata a valutare gli elementi raccolti dagli investigatori e le spiegazioni fornite dalla difesa.