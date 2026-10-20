Siracusa, inchiesta Nexus: i progressisti di Next Gen presentano domani le loro iniziative

Politica · Centro Pio La Torre

Mercoledì 21 ottobre, alle 10, al Centro Pio La Torre di piazza Santa Lucia, la coalizione progressista illustrerà le proprie valutazioni e le iniziative necessarie a tutela delle istituzioni cittadine.

In una nota a firma di Next Gen, contenitore politico che contiene Alleanza Verdi Sinistra, Alternativa Libera, Civico 4, Controcorrente, Italia Viva, Lealtà e Condivisione, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Sinistra Futura si legge: “L’inchiesta Nexus della Procura Europea, relativa all’utilizzo dei fondi PNRR per la realizzazione di un ostello per migranti a Cassibile e ad altri lavori pubblici, in particolare del Comune di Siracusa, apre una questione politica che va ben oltre le singole responsabilità penali.

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Le misure cautelari e gli elementi emersi dalle indagini delineano uno scenario preoccupante, nel quale, secondo le ipotesi accusatorie, l’affidamento dei lavori pubblici, il ricorso alle procedure sotto soglia e agli affidamenti diretti, i rapporti tra politica, amministrazione e interessi imprenditoriali potrebbero essere stati piegati a logiche estranee all’interesse generale.

Le contestazioni riguardano anche il presunto coinvolgimento di esponenti politici e funzionari pubblici, accusati di avere favorito interessi privati in cambio di denaro o altre utilità. Ma il quadro che emerge dalle ricostruzioni investigative pone interrogativi ancora più ampi sul funzionamento della macchina amministrativa del Vermexio, sui rapporti tra potere politico e interessi economici e sulla gestione dei servizi pubblici.

È necessario capire se ci troviamo di fronte a un sistema di relazioni e pratiche capace di condizionare stabilmente le scelte dell’amministrazione comunale e di altri enti locali, compreso il Libero Consorzio di Siracusa.

Tra i profili che richiedono un approfondimento politico e amministrativo vi sono le ipotesi di una sistematica frammentazione degli interventi per favorire affidamenti diretti, la possibile esistenza di distinti circuiti di interessi affaristici riconducibili a differenti riferimenti politici locali e provinciali, l’utilizzo della gestione dei servizi pubblici per soddisfare appetiti privati.

Altrettanto inquietanti sono gli elementi investigativi che, secondo l’accusa, chiamerebbero in causa figure di riferimento dell’amministrazione e solleverebbero interrogativi sulla conoscenza di queste dinamiche da parte dei vertici politici cittadini. Sullo sfondo anche una valutazione politica su quanto è accaduto a Siracusa e provincia negli ultimi anni, in particolare da quando il sindaco Italia ha costruito un asse politico con figure di riferimento del centro destra e del finto civismo trasformista.

Si tratta di ipotesi che dovranno trovare conferma nelle sedi competenti, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza e delle garanzie riconosciute a tutte le persone coinvolte. Ma il rispetto delle garanzie giudiziarie non ci esenta da inevitabili determinazioni politiche.”

Per queste ragioni, la coalizione progressista che si riconosce nel contenitore politico Next Gen convoca la conferenza stampa di mercoledì 21 ottobre.

L’incontro sarà l’occasione per illustrare le valutazioni della coalizione sul quadro emerso dall’inchiesta e per indicare le iniziative politiche e amministrative, compresa la mozione di censura proposta dal gruppo consiliare del PD all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, ritenute necessarie a tutela della legalità, della trasparenza, della concorrenza negli appalti e dell’autonomia delle istituzioni cittadine.