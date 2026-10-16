Siracusa, inchiesta Nexus: il funzionario Dell’Aira trasferito in altro ufficio

Attualità · Palazzo Vermexio

Il Comune di Siracusa ha disposto la rotazione straordinaria del dipendente Michele Dell’Aira, recentemente coinvolto nell’inchiesta Nexus, relativa all’utilizzo di fondi europei per la realizzazione dell’Ostello per migranti di Cassibile. Con la determina dirigenziale del 15 ottobre 2026, il dipendente viene trasferito dal settore Protezione civile al settore Beni demaniali e patrimoniali.

E questa la prima mossa da parte di Palazzo Vermexio dopo il terremoto scaturito negli ultimi giorni a seguito dell’indagine portata avanti dall’Eppo e grazie anche alle indagini della Digos di Siracusa. Dell’Aira, è attualmente indagato ma senza alcuna misura cautelare, in attesa di essere ascoltato dal Gip sugli addebiti mossi nei suoi confronti e nei confronti di altri 8 indagati tra cui la vice presidente del Consiglio comunale, Concetta Carbone.

Il trasferimento comporta precise limitazioni operative. Le nuove mansioni dovranno essere coerenti con l’inquadramento professionale, ma non potranno comprendere incarichi di responsabile unico del progetto (RUP), direttore dei lavori, progettista, collaudatore o altre funzioni relative ai procedimenti già seguiti. Per tutta la durata della misura, Dell’Aira non potrà inoltre partecipare alla gestione, all’istruttoria, alla sottoscrizione o al controllo dei fascicoli e dei rapporti amministrativi precedentemente trattati presso il settore Protezione civil

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La scelta del settore Beni demaniali e patrimoniali viene motivata con la disponibilità di mansioni compatibili con la professionalità tecnica del dipendente e separate dai procedimenti precedentemente trattati.