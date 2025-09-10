Siracusa, Inchiesta Onda: truffe fiscali e bancarotta fraudolenta, anche Fabio Granata tra gli indagati

C’è anche l’ex assessore comunale, regionale e deputato nazionale Fabio Granata tra i 17 indagati (tra persone fisiche e società) che hanno portato al sequestro da parte della Guardia di Finanza di 5 milioni di euro al gruppo Onda. Le indagini – avviate dal Pm titolare dell’indagine Salvatore Grillo e coordinata dal procuratore capo Sabrina Gambino e risalenti al periodo tra il 2013 e il 2017 – avrebbero rivelato una presunta associazione per delinquere capeggiata da Luigi Martines, con la collaborazione di altri. La posizione di Fabio Granata nell’indagine (i fatti contestati, è bene precisare, sono risalenti a un periodo in cui non era assessore comunale) appare sfumata, come riconosce il Giudice che ha firmato il decreto di sequestro, ma ben presente in quelli che rappresentano alcuni dei momenti cruciali e prodromici alla realizzazione di quella struttura associativa voluta da Martines, con il tramite dei prestanomi.

L’accusa avanzata dalla Procura a vario titolo è di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe, autoriciclaggio, reati fiscali e bancarotta fraudolenta. Il gruppo – si legge tra le oltre 100 pagine del decreto di sequestro emanato dal Gip Francesco Alligo – è accusato di aver orchestrato una serie di reati, incluse frodi fiscali attraverso un complesso sistema di società operanti nel settore energetico con uno schema che prevedeva la sistematica evasione dei tributi, lo svuotamento delle società indebitate tramite trasferimenti di beni a nuove entità e l’uso di fatture per operazioni inesistenti per giustificare movimenti di denaro illeciti.

L’associazione – come ricostruito dalla Procura – avrebbe una struttura consolidata con ruoli ben definiti a capo della quale ci sarebbe Luigi Martines, amministratore di diritto o di fatto della maggior parte delle società del gruppo, sia in Italia (Onda s.r.l., Sinergia R & S s.r.l., Euro Lucas s.r.l., Lucas Engine s.r.l., Lucas L s.r.l.) sia all’estero (Eurospark Ltd di Malta) e dominus di tutte le operazioni. In posizione di vertice anche Pierpaolo Calafiore, contabile e amministratore di fatto, a curare la contabilità di tutte le società del gruppo e a impartire direttive ai dipendenti, fungendo da consulente fiscale e, di fatto, da amministratore. In posizione apicale anche Fabio Granata, ritenuto finanziatore occulto e “reclutatore di prestanome”: avrebbe immesso un finanziamento di 800.000 euro nella Onda s.r.l. tramite la Lucas L s.r.l; avrebbe reclutato figure di prestanome e ricevuto la restituzione parziale del proprio investimento attraverso flussi di denaro ritenuto di presunta provenienza illecita. Tra gli indagati risulta anche Sabrina Cortese, moglie di Luigi Martines, beneficiaria finale di alcune operazioni ritenute illecite e titolare di società. Altri 4 indagati sarebbero considerati meri partecipi o prestanomi, cui si aggiunge un perito che avrebbe permesso la sottovalutazione dei beni ceduti (partecipazioni societarie e ramo d’azienda di Onda s.r.l.).

Il modus operandi generale di questo “gruppo Martines” sarebbe caratterizzato da una “parcellizzazione societaria” apparente, che in realtà celerebbe – secondo gli inquirenti – una struttura associativa stabile finalizzata a commettere una serie indeterminata di reati. Le società stesse (Onda s.r.l., Lucas Engine s.r.l., Blocco 4 s.r.l., Onda Energia s.r.l., Sinergia R & S s.r.l., Eurospark Ltd, Lucas L s.r.l., A.S.D. Matchball) sarebbero utilizzate come strumenti per i crimini, ognuna con un ruolo specifico nel drenaggio di denaro e nel riciclaggio. L’associazione ha operato anche a livello transnazionale, coinvolgendo soggetti e società estere (es. Malta, Lussemburgo) e trasferendo denaro attraverso i confini per ostacolare l’identificazione della provenienza illecita.

Le società del gruppo avrebbero accumulato ingenti debiti nei confronti dell’Erario (Iva, Ires, ritenute Irpef, accise doganali e contributi previdenziali), raggiungendo elevate esposizioni debitorie (la Lucas Engine s.r.l. ha raggiunto un debito di 13.425.446 euro). Questo “autofinanziamento” sistematico esponeva le società a uno stato di “decozione” prevedibile. Le omissioni però avrebbero riguardato anche la mancata presentazione della dichiarazione di consumo di gas naturale, sottraendolo all’accertamento e al pagamento delle accise.

Una volta raggiunta una soglia critica di indebitamento, le società insolventi sarebbero state svuotate attraverso il trasferimento dell’azienda (completa di tutti i beni) a un’altra società sempre riconducibile a Martines. Questo schema si sarebbe ripetuto con la Lucas Engine s.r.l. trasferita alla Onda s.r.l., e successivamente la Onda s.r.l. svuotata a favore di Blocco 4 s.r.l. e Onda Energia s.r.l. Sarebbero inoltre state realizzate anche distrazioni di crediti – secondo quanto emerge dalle indagini -, come un credito di 100.000 euro e la somma di 120.000 euro dalla Euro Lucas s.r.l. a favore della Onda s.r.l. E inoltre ci sarebbe anche la cessione di contratti di leasing vantaggiosi senza corrispettivo, come quello dell’immobile in via Arsenale 44/46 (al tempo sede comunale dell’ufficio Ragioneria) dalla Euro Lucas s.r.l. alla Blocco 3 s.r.l.

La società Sinergia R & S s.r.l. (riconducibile a Martines e operante nel campo dei “servizi per le imprese”) sarebbe stata utilizzata inoltre per giustificare formalmente l’uscita di denaro dalle società attraverso l’emissione di fatture relative a operazioni inesistenti. Queste fatture avrebbero permesso la rendicontazione di spese non sostenute per ottenere contributi pubblici, come nel caso del progetto Galacon, dove sono state rendicontate spese ritenute fittizie per oltre 366.040 euro alla Regione Siciliana. Contestata anche la falsificazione dei bilanci, come nel caso della Lucas Engine s.r.l. nel 2016, dove sarebbero stati omessi debiti e gonfiati crediti per evitare la dichiarazione di fallimento.

Il denaro che la Procura ritiene proveniente da distrazioni o altre attività illecite sarebbe stato fatto circolare attraverso una catena di società del gruppo (come Blocco 4 s.r.l., Sinergia R & S s.r.l., Eurospark Ltd, Lucas L s.r.l.) per ostacolarne l’identificazione della provenienza e questo includeva trasferimenti di somme tra le società e persino a persone fisiche associate, spesso con causali generiche come “restituzione anticipazione socio” o “finanziamento del socio”.

Tra le contestazioni ci sarebbero anche accordi per ridurre i canoni di affitto dovuti a società già in stato di decozione, privandole di entrate significative (es. riduzione canone per l’immobile di via Savoia da Euro Lucas a Onda s.r.l.), omissione di comunicazioni ai fornitori e all’Agenzia delle Dogane in caso di cessione di rami d’azienda, caricando i costi sulle società decotte mentre i proventi venivano incassati dalle nuove società e l’acquisto di beni (come un impianto di cogenerazione) da parte di una società in crisi (Onda s.r.l.) e successiva installazione a beneficio esclusivo di un’altra entità del gruppo (A.S.D. Matchball), senza alcuna contropartita economica per la società acquirente.

Il sequestro preventivo, disposto lo scorso 20 giugno, non blocca comunque l’operatività delle aziende, che continuano a garantire i servizi in attesa della conclusione dell’indagine.