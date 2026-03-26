Siracusa, inchiesta sul “Gruppo Onda”, notificato l’avviso di conclusione indagini. Archiviazione per Granata e per le società

La Procura di Siracusa ha chiuso le indagini sul cosiddetto “Gruppo Onda”, il complesso universo societario attivo nel trading di energia e gas finito sotto la lente dei magistrati per un presunto sistema di evasione, distrazione di beni, autoriciclaggio e truffa ai danni della pubblica amministrazione. È stato infatti notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a tutti gli indagati, atto che segna la chiusura della fase istruttoria e apre la strada alle eventuali richieste di rinvio a giudizio. Per Fabio Granata e per le società coinvolte la posizione è stata stralciata e archiviata anche perché ormai maturata la prescrizione, con conseguente estinzione dei reati contestati. L’indagine, coordinata dal procuratore Sabrina Gambino e diretta dai sostituti Tommaso Pagano e Salvatore Grillo, aveva portato al sequestro preventivo di circa 5 milioni di euro, disposto dal gip Francesco Alligo su richiesta della Procura, apposto sugli immobili e non anche monetario, come richiesto dalle società del gruppo.

Al centro delle accuse c’è quello che gli investigatori descrivono come un vero e proprio “metodo Onda”. Secondo la Procura, il gruppo avrebbe operato attraverso società che omettevano sistematicamente il versamento di Iva, accise doganali e altri oneri, accumulando nel tempo esposizioni debitorie enormi. I numeri, secondo la ricostruzione dell’accusa, sarebbero stati già di per sé indicativi: oltre 13 milioni di euro di debiti per la Lucas Engine s.r.l. e circa 5 milioni di euro per la Onda s.r.l. Il presunto meccanismo si sarebbe ripetuto con uno schema preciso. Nella prima fase la società operativa accumulava liquidità non versando imposte e tributi. Nella seconda, una volta raggiunta una soglia di esposizione giudicata critica, entrava in gioco la fase di “svuotamento”: gli asset produttivi, i rami d’azienda e le partecipazioni venivano trasferiti a nuove società, le cosiddette new-co, sempre riconducibili allo stesso gruppo. Le vecchie società, ormai svuotate ma cariche di debiti, venivano lasciate al proprio destino, spesso destinate al fallimento o cedute per importi simbolici.

È qui che si colloca il ruolo attribuito dalla Procura a Luigi Martines, ritenuto dagli inquirenti il dominus dell’intero sistema. Secondo la tesi degli investigatori, Martines avrebbe agito come amministratore di fatto o di diritto di più società del gruppo, mantenendo il controllo dei flussi finanziari e delle decisioni strategiche. Attorno a lui si sarebbero mosse altre figure chiave dell’inchiesta, a partire da Pierpaolo Calafiore, consulente fiscale e contabile ritenuto dagli inquirenti la mente tecnica dell’operazione, fino a Fabio Granata, dalla Procura individuato come finanziatore occulto e soggetto attivo nel reclutamento di prestanome. Nella ricostruzione dei magistrati, Granata avrebbe immesso nel sistema 800 mila euro attraverso una delle società del gruppo e sarebbe stato parte di una filiera societaria e finanziaria che, per la Procura, avrebbe consentito di alimentare e tenere in vita il meccanismo di svuotamento e rilancio delle attività. Granata ha da sempre respinto questa tesi, sostenendo si trattasse di un mero prestito, successivamente rimborsato e di non far parte di alcuna associazione (unico reato contestatogli). La sua posizione è stata inizialmente stralciata e poi archiviata.

Uno degli aspetti più delicati dell’inchiesta riguarda proprio la circolazione del denaro. Gli inquirenti parlano di un articolato circuito che avrebbe portato somme fuori dall’Italia, in particolare verso Malta e Lussemburgo, per poi farle rientrare con causali formalmente lecite. In questo quadro si inserisce l’ipotesi di autoriciclaggio di circa 300 mila euro, che sarebbero stati distratti da fallimenti e operazioni societarie, convogliati verso la maltese Eurospark Ltd e poi fatti rientrare in Italia fino ad arrivare, secondo l’impostazione accusatoria, a Granata come “restituzione finanziamento soci”.

A rendere ancora più complesso il quadro è la fitta rete di partecipazioni societarie ricostruita durante gli accertamenti. Onda s.r.l., Sinergia R&S, Eneron, Onda Più, Energ.it, Lucas Engine e altre realtà avrebbero costituito un sistema di scatole societarie formalmente distinte ma sostanzialmente coordinate, capaci di trasferire attività, asset e liquidità senza interrompere la continuità economica del gruppo. In alcuni casi, sottolineano gli inquirenti, il passaggio dei beni sarebbe stato accompagnato da perizie di stima ritenute compiacenti, che avrebbero sottovalutato in modo drastico il valore reale degli asset ceduti.

Tra i capitoli più significativi dell’inchiesta c’è anche quello relativo al progetto “Galacon”, sul quale la Procura ipotizza una truffa alla Regione Siciliana per ottenere un contributo superiore a 885 mila euro. Secondo i Pm titolari dell’indagine, attraverso una rendicontazione ritenuta non veritiera e fatture per operazioni inesistenti, il gruppo avrebbe simulato spese mai realmente sostenute, in particolare per servizi e noleggi funzionali al progetto. Anche in questo caso, si descrive un utilizzo della forma societaria e della documentazione contabile come strumenti per drenare risorse pubbliche.

Un ruolo importante sarebbe stato svolto dalla Sinergia R&S s.r.l., considerata una sorta di snodo finanziario interno al sistema. Attraverso fatturazioni e servizi giudicati dagli inquirenti gonfiati o inesistenti, la società avrebbe consentito il trasferimento di liquidità verso altre entità del gruppo o verso soggetti esteri, giustificando formalmente uscite di denaro che, secondo la Procura, avevano altre finalità.

Secondo l’accusa, dunque, questo sistema imprenditoriale non si limitava a eludere singoli obblighi fiscali, ma si fondava su una strategia seriale: accumulare debiti verso l’Erario, spostare gli asset produttivi, lasciare i passivi nelle vecchie società e ricominciare da capo con nuovi contenitori giuridici “puliti”. Un sistema che, se confermato in sede processuale, avrebbe consentito di mantenere la continuità economica delle attività scaricando però su Stato e creditori il peso delle passività. Resta ferma, naturalmente, la presunzione di innocenza per tutti gli indagati fino a eventuale sentenza definitiva.