Siracusa, incidente a Fontane Bianche: feriti

Si è verificato un sinistro stradale con lesioni a persone in località Fontane Bianche, all’altezza del crocevia tra Viale dei Lidi e Via Cassiopea.

Sul posto sono prontamente intervenute due autopattuglie della Polizia Municipale, impegnate nei rilievi di rito e nelle operazioni di gestione e assistenza alla viabilità, al fine di garantire la sicurezza della circolazione nell’area interessata.

Presente altresì il soggetto gestore incaricato della bonifica del fondo stradale per la rimozione dei detriti prodotti a seguito dell’evento.

In supporto alle operazioni sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, a seguito della segnalazione di un potenziale rischio di incendio relativo a uno dei mezzi coinvolti.