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Incidente stradale

Siracusa, incidente a Largo Cappuccini: Panda si ribalta, traffico in tilt

La circolazione nella zona risulta al momento fortemente rallentata, si consiglia quindi di utilizzare viabilità alternativa

L'incidente ai Cappuccini

La circolazione nella zona risulta al momento fortemente rallentata, si consiglia quindi di utilizzare viabilità alternativa

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Incidente nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17:30, nella zona di Largo Cappuccini a Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, un’auto in uscita da un parcheggio avrebbe urtato una Fiat Panda in marcia, che si è ribaltata finendo per danneggiare anche altri veicoli in sosta.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza per prestare soccorso alla conducente della Panda, che da quanto si apprende avrebbe riportato ferite lievi. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi del caso e nella gestione della viabilità oltre ai Vigili del Fuoco.

La circolazione nella zona risulta al momento fortemente rallentata, con traffico congestionato e la Polizia Municipale per consentire soccorsi, rilievi e ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale sta deviando il traffico su viabilità alternativa.


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