Siracusa, incidente a Largo Cappuccini: Panda si ribalta, traffico in tilt

Incidente nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17:30, nella zona di Largo Cappuccini a Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, un’auto in uscita da un parcheggio avrebbe urtato una Fiat Panda in marcia, che si è ribaltata finendo per danneggiare anche altri veicoli in sosta.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza per prestare soccorso alla conducente della Panda, che da quanto si apprende avrebbe riportato ferite lievi. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi del caso e nella gestione della viabilità oltre ai Vigili del Fuoco.

La circolazione nella zona risulta al momento fortemente rallentata, con traffico congestionato e la Polizia Municipale per consentire soccorsi, rilievi e ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale sta deviando il traffico su viabilità alternativa.