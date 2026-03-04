Siracusa, incidente a piazzale Marconi: ferito un motociclista

Sinistro stradale con feriti questa mattina a Siracusa, in piazzale Marconi. L’incidente si è verificato intorno alle 7 di questa mattina nei pressi di un ristorante della zona. Coinvolti un’autovettura Peugeot 3008 e un motociclo Honda 500X.

Secondo una prima ricostruzione da parte della Polizia Municipale, i due veicoli si sarebbero trovati a incrociare le rispettive traiettorie: l’impatto è avvenuto tra lo spigolo anteriore destro dell’auto e la parte sinistra della moto. A seguito dell’urto, il motociclo è finito sull’asfalto, rovinando sul lato destro.

Il conducente del mezzo a due ruote ha riportato lesioni ed è stato soccorso dai sanitari del 118 per le cure del caso.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi utili a chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Presenti anche gli operatori della ditta incaricata della bonifica del manto stradale, che hanno provveduto alla rimozione dei detriti prodotti dall’incidente.