Siracusa, incidente all’incrocio tra via Dalmazia e Sardegna: due veicoli coinvolti

Cronaca · Polizia municipale

Incidente stradale con feriti questa mattina all’incrocio tra via Dalmazia e via Sardegna.

Per cause in corso di accertamento, due veicoli sono rimasti coinvolti nello scontro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso.

Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato assistenza alle persone rimaste coinvolte nel sinistro. Al momento non sono state rese note le loro condizioni.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la ditta incaricata della bonifica del piano viabile, per rimuovere detriti e liquidi dispersi sull’asfalto e ripristinare le condizioni di sicurezza della carreggiata.