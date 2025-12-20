Siracusa, incidente autonomo: chiuso temporaneamente un pezzo di corso Matteotti

Incidente autonomo questa mattina a Siracusa, intorno alle 9.30, in corso Matteotti. Un ragazzo, alla guida di uno scooter, avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia caduta nelle ultime ore. Sul posto è intervenuta un’ambulanza per prestare soccorso al giovane, che è stato assistito dal personale sanitario. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Chiuso temporaneamente un pezzo di corso Matteotti