Ultime news

1 minuto di lettura
Questa mattina

Siracusa, incidente autonomo: chiuso temporaneamente un pezzo di corso Matteotti

Sul posto è intervenuta un’ambulanza per prestare soccorso al giovane

Sul posto è intervenuta un’ambulanza per prestare soccorso al giovane

1 minuto di lettura

Incidente autonomo questa mattina a Siracusa, intorno alle 9.30, in corso Matteotti. Un ragazzo, alla guida di uno scooter, avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia caduta nelle ultime ore. Sul posto è intervenuta un’ambulanza per prestare soccorso al giovane, che è stato assistito dal personale sanitario. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Chiuso temporaneamente un pezzo di corso Matteotti


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi