Siracusa, incidente con feriti in via Lido Sacramento

Cronaca · Incidente

Incidente stradale questa mattina lungo via Lido Sacramento. Secondo le prime informazioni, più persone avrebbero riportato lesioni a seguito di uno scontro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure ai feriti e valutarne l’eventuale trasferimento in ospedale.

La segnalazione è stata effettuata dalla Polizia di Stato. Per i rilievi e la ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro è intervenuta la Polizia municipale.

Presenti anche gli operatori incaricati della bonifica della carreggiata, resa necessaria dalla presenza di detriti e liquidi dispersi sull’asfalto in seguito all’impatto.

Le condizioni delle persone coinvolte e le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.