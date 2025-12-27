Siracusa, incidente con feriti nella notte in via Necropoli Grotticelle

Incidente stradale questa notte con lesioni a persone occorso lungo Via Necropoli Groticelle, all’altezza del sito di Villa Reimann.
A seguito dello scontro sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi di rito unitamente al Servizio 118 ed al Soggetto Gestore delle operazioni di bonifica del fondo stradale dai detriti prodottisi.
Sul luogo dell’incidente sono state registrate importanti ripercussioni sul regolare deflusso del traffico in conseguenza di quanto accaduto.
