Siracusa, incidente in via del Faro Massolivieri: giovane ferito

Cronaca · isola

Incidente stradale questa mattina lungo via Isola, in via del Faro Massolivieri, dove due autovetture sono rimasti coinvolti in uno scontro.

Ad avere la peggio è stato il giovane che si trovava alla guida del mezzo a due ruote, rimasto ferito nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure prima del trasporto in ospedale. Al momento non sono note le sue condizioni.

Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica è intervenuta la Polizia municipale, mentre la ditta incaricata del servizio di bonifica ha provveduto alla rimozione dei detriti e dei liquidi dispersi sulla carreggiata, così da ripristinare le condizioni di sicurezza della strada.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.