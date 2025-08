Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 17, in contrada Targia, nella zona nord di Siracusa. A rimanere coinvolto è stato uno scooter, per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha prestato soccorso al conducente del mezzo a due ruote, rimasto ferito nell’impatto con l’asfalto