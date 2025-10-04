Siracusa, incidente in moto nelle campagne di Capocorso: sul posto l’elisoccorso

Incidente nel primo pomeriggio di oggi alle porte sud di Siracusa, nei pressi di traversa Capocorso, in un’area rurale non lontana dal fiume Anapo.

Secondo una prima ricostruzione, due persone — impegnate in una sessione di motocross — avrebbero perso il controllo dei rispettivi mezzi, ma le dinamiche esatte dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori del 118, che, valutate le condizioni di uno dei due feriti, hanno richiesto il supporto dell’elisoccorso, atterrato in un terreno adiacente per il trasferimento d’urgenza del centauro. L’altra persona coinvolta nell’incidente è stata invece ricoverata all’ospedale di Siracusa

Sul luogo dell’incidente presente anche la Polizia Municipale che ha chiuso in entrambi i sensi di marcia il tratto di strada in questione