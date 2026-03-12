Siracusa, incidente in piazzale Marconi: un ferito

Un incidente stradale con una persona rimasta ferita si è verificato in piazzale Guglielmo Marconi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro. Nell’impatto una persona ha riportato lesioni, mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire le circostanze che hanno portato all’incidente.

Sul luogo dell’evento è intervenuta anche la ditta incaricata della gestione delle operazioni di bonifica del fondo stradale, che ha provveduto alla rimozione dei detriti e alla messa in sicurezza della carreggiata, così da consentire il ripristino delle normali condizioni di viabilità.

La Polizia municipale sta completando gli accertamenti per definire con precisione responsabilità e dinamica del sinistro.