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Siracusa, incidente in via Elorina, centauro trasportato a Catania in eliambulanza

Lo scontro ha coinvolto una moto e un’autovettura

Lo scontro ha coinvolto una moto e un’autovettura

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Incidente stradale in via Elorina nella mattinata di oggi, che ha coinvolto una moto 125 e un’autovettura.

Secondo le prime informazioni disponibili, lo scontro tra i due mezzi sarebbe avvenuto all’incrocio con traversa Cozzo Villa, per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato violento e ad avere la peggio sarebbe stato il conducente della moto, le cui condizioni sarebbero apparse subito gravi. Per questo è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto a Catania.

Nonostante le ferite, il motociclista è sempre stato vigile e collaborativo durante le fasi del primo soccorso.


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