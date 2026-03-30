Siracusa, incidente in via Elorina, scontro tra due auto: un ferito lieve

Nuovo incidente stradale a Siracusa lungo via Elorina, nelle adiacenze dell’incrocio con traversa Bonavia. Secondo le prime informazioni, il sinistro ha coinvolto due autovetture. Nell’impatto una persona trasportata a bordo di uno dei mezzi avrebbe riportato lievi ferite. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato le prime cure al ferito e ne ha disposto il trasferimento per gli accertamenti sanitari del caso.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire la viabilità nella zona, dove si sono registrati rallentamenti durante le operazioni di soccorso. È intervenuto inoltre il soggetto gestore incaricato della bonifica del manto stradale, per la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza della carreggiata. Restano da chiarire le cause dello scontro.