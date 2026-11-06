Siracusa, incidente in via Filippo Iuvara: ferito il conducente di un monopattino

Cronaca · polizia municipale

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Incidente stradale lungo via Filippo Iuvara, a Siracusa, dove è rimasto coinvolto un monopattino, il cui conducente avrebbe riportato delle lesioni.

A segnalare il sinistro alla Polizia municipale è stata la Polizia di Stato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare assistenza alla persona coinvolta e gli agenti della Municipale, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

È stato inoltre richiesto l’intervento della ditta incaricata della bonifica del fondo stradale, per la rimozione di eventuali detriti presenti sulla carreggiata.