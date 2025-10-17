Siracusa, incidente in via Filisto: centauro in ospedale. È grave

Incidente questa tarda mattina in via Filisto, a Siracusa, dove una moto e un’auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Ad avere la peggio è stato un giovane centauro, che avrebbe colpito il parabrezza della vettura prima di finire sull’asfalto. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale Umberto I ma le condizioni del giovane sono apparse da subito particolarmente gravi, tanto che è stato disposto il trasferimento in elicottero al Policlinico di Catania, dove adesso il ragazzo si trova in prognosi riservata.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area da parte della Polizia municipale.