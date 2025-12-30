Siracusa, incidente in via Necropoli Grotticelle: traffico in tilt

Incidente stradale con feriti in via Necropoli Grotticelle, all’altezza del sito di Villa Reimann. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi di rito e i sanitari del 118 e al soggetto gestore delle operazioni di bonifica del fondo stradale dai detriti.

Si registrano ripercussioni importanti sul regolare deflusso del traffico in conseguenza di quanto accaduto e gli agenti invitano pertanto gli utenti della strada alla ricerca di percorsi alternativi.