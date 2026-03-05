Siracusa, incidente in via San Sebastiano, auto contro moto: un ferito

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi in via San Sebastiano, nel tratto che conduce alla rotonda Mascali. Poco prima delle 17 una vettura e una moto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, finito a terra a seguito dell’impatto e rimasto ferito. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha prestato le prime cure al motociclista, trasportato per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi