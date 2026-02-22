Siracusa, incidente in via Testaferrata, ferito un centauro

Sinistro stradale nella serata di ieri, intorno alle 20, in via Testaferrata, nei pressi dell’ingresso dell’ospedale Umberto I. Nell’impatto è rimasto lievemente ferito un ciclomotorista. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. Presenti anche gli operatori della ditta incaricata della bonifica del manto stradale, che hanno provveduto alla rimozione dei detriti prodotti dal sinistro.