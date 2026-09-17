Siracusa, incidente in via Ungheria: ferita una giovane alla guida di un ciclomotore

Cronaca · ieri sera

Incidente stradale con una persona ferita lungo via Ungheria, a Siracusa, ieri sera intorno alle 21. A rimanere coinvolta è stata una giovane alla guida di un ciclomotore.

A segnalare il sinistro è stato il 118, intervenuto sul posto con un’ambulanza per prestare assistenza alla conducente rimasta ferita, in maniera non grave. Nell’incidente risulta coinvolta anche un’automobile. La dinamica dell’impatto è ancora da ricostruire e sarà definita attraverso gli accertamenti effettuati dalla Polizia municipale, intervenuta per i rilievi di rito.

Sul posto è stato richiesto anche l’intervento della ditta incaricata della bonifica della sede stradale, necessario per rimuovere i detriti e i liquidi dispersi sulla carreggiata in conseguenza dell’incidente e ripristinare le condizioni di sicurezza.