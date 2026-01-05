Siracusa, incidente in viale Paolo Orsi: ma gravi danni ai veicoli e traffico rallentato

Un incidente stradale si è verificato nelle scorse ore in viale Paolo Orsi, a Siracusa. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’impatto ha provocato gravi danni ai veicoli coinvolti e disagi alla circolazione.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Municipale, impegnate nei rilievi di rito e nella gestione della viabilità, per consentire il deflusso del traffico lungo il tratto interessato. A supporto delle operazioni sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati, evitando ulteriori rischi per automobilisti e operatori.

È stato inoltre richiesto l’intervento della ditta specializzata per la bonifica della sede stradale, necessaria per rimuovere detriti e residui presenti sull’asfalto a seguito dell’urto.

L’incidente ha causato rallentamenti del flusso veicolare, soprattutto nelle fasi immediatamente successive all’accaduto, con disagi per gli automobilisti in transito. La situazione è tornata progressivamente alla normalità una volta concluse le operazioni di messa in sicurezza e pulizia della carreggiata.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.