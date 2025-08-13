Ultime news

Siracusa, incidente in viale Santa Panagia: auto cappotta dopo l’impatto con una vettura in sosta

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Municipale, il veicolo avrebbe impattato contro un’auto in sosta, finendo cappottato e terminando la corsa in mezzo alla carreggiata

Paura nella tarda mattinata di oggi a Siracusa, dove un’auto si è ribaltata in viale Santa Panagia, all’altezza del Tribunale, nella corsia in direzione della rotatoria con via Mazzanti. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:30. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Municipale, il veicolo avrebbe impattato contro un’auto in sosta, una 500, finendo cappottato e terminando la corsa in mezzo alla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale per i rilievi, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area e il personale del 118 per prestare i primi soccorsi. Secondo quanto si apprende l’uomo alla guida della vettura ribaltata avrebbe riportato solo qualche contusione, ma le sue condizioni saranno valutate a seguito di accertamenti al Pronto Soccorso.



