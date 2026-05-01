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Polizia municipale

Siracusa, incidente in viale Santa Panagia, coinvolta una minicar: feriti giovani passeggeri

Prestate le prime cure ai feriti e disposto il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti

Due ambulanze Immagine generica di repertorio

Prestate le prime cure ai feriti e disposto il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti

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Un sinistro stradale si è verificato lungo viale Santa Panagia, all’altezza del crocevia con via Marzamemi, con il coinvolgimento di una minicar e il ferimento di alcuni giovani passeggeri.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, assieme ai sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti e ne hanno disposto il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti.

Presenti anche gli operatori della ditta incaricata della bonifica del fondo stradale, intervenuti per la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza della carreggiata.


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