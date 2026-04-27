Siracusa, incidente in viale Teocrito: ferito un giovane

Incidente stradale nella prima mattinata di oggi in viale Teocrito, a Siracusa, dove un giovane ciclomotorista è rimasto ferito a seguito di un sinistro le cui cause sono in fase di accertamento.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, che ha eseguito i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. Presenti anche i sanitari del servizio 118, che hanno prestato le prime cure al ferito, successivamente affidato alle cure mediche.

Intervenuto inoltre il soggetto gestore incaricato delle operazioni di bonifica della carreggiata, per la rimozione dei detriti e il ripristino delle condizioni di sicurezza del fondo stradale.

Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio.