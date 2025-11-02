Siracusa, incidente in viale Zecchino: giovane in ospedale

Incidente nel pomeriggio di oggi a Siracusa, intorno alle 18, in viale Zecchino. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, sono stati una Fiat 500 e uno scooter 125.

Ad avere la peggio è stato il giovane alla guida del motociclo, che dopo l’impatto è caduto violentemente sull’asfalto riportando diverse contusioni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, e un’ambulanza del 118, che ha soccorso il ragazzo e lo ha trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I per gli accertamenti del caso.

Le condizioni del giovane, secondo quanto si apprende, non desterebbero particolare preoccupazione.