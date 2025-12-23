Siracusa, incidente nella notte: ferito un giovane

Un sinistro stradale con feriti si è verificato stanotte alla rotatoria di largo Luigi Grazioso, crocevia tra viale Scala Greca, Targia e via Franca Maria Gianni.

Nell’impatto sarebbe rimasto ferito un giovane. Sul posto sono intervenute un’autopattuglia dei Carabinieri e la Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

A seguito dell’urto, la carreggiata è risultata disseminata di detriti. È stato quindi richiesto l’intervento del soggetto gestore per le operazioni di bonifica del fondo stradale, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e consentire la regolare circolazione veicolare.