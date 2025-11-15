Ultime news

Via delle Azalee

Siracusa, incidente stradale con feriti a Cassibile: due persone in ospedale

Sul luogo del sinistro è arrivata una pattuglia della Polizia Municipale per effettuare i rilievi utili

Incidente stradale nella giornata di oggi in via delle Azalee, dove due veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha provocato il ferimento dei rispettivi conducenti.

A causa delle lesioni riportate nell’impatto, entrambi sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118, intervenuti sul posto per le prime cure e il trasferimento in ambulanza.

Sul luogo del sinistro è arrivata una pattuglia della Polizia Municipale per effettuare i rilievi utili a ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Presenti anche gli operatori della S.A. Sicurezza & Ambiente, che si sono occupati della bonifica del manto stradale e del ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione.


