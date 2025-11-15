Siracusa, incidente stradale con feriti a Cassibile: due persone in ospedale

Incidente stradale nella giornata di oggi in via delle Azalee, dove due veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha provocato il ferimento dei rispettivi conducenti.
A causa delle lesioni riportate nell’impatto, entrambi sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118, intervenuti sul posto per le prime cure e il trasferimento in ambulanza.
Sul luogo del sinistro è arrivata una pattuglia della Polizia Municipale per effettuare i rilievi utili a ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.
Presenti anche gli operatori della S.A. Sicurezza & Ambiente, che si sono occupati della bonifica del manto stradale e del ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni