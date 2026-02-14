Siracusa, incidente stradale con feriti nei pressi del cimitero

Incidente stradale con feriti stanotte nei pressi del cimitero comunale, in direzione Floridia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e la gestione della viabilità, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118 per prestare le prime cure alle persone coinvolte.
Attivato anche il soggetto gestore per le operazioni di bonifica del fondo stradale dai detriti prodotti a seguito dell’incidente: la ditta S.A. – Sicurezza e Ambiente, incaricata della messa in sicurezza della carreggiata.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni