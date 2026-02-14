Direzione Floridia Siracusa, incidente stradale con feriti nei pressi del cimitero Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e la gestione della viabilità, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118 per prestare le prime cure alle persone coinvolte Link copiato!

di Luca Signorelli