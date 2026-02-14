Siracusa, incidente stradale con feriti nei pressi del cimitero

Incidente stradale con feriti intorno alle 5 di oggi nei pressi del cimitero comunale, in direzione Floridia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e la gestione della viabilità, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118 per prestare le prime cure alle persone coinvolte, 4 ragazzi su un’utilitaria.

All’arrivo dei vigili di fuoco (con il personale del 118) hanno estratto la conducente; Gli altri tre erano già stati affidati alle cure dei sanitari.

Attivato anche il soggetto gestore per le operazioni di bonifica del fondo stradale dai detriti prodotti a seguito dell’incidente: la ditta S.A. – Sicurezza e Ambiente, incaricata della messa in sicurezza della carreggiata.

Alle 2 era avvenuto un altro incidente in corso gelone: il conducente di una autovettura ha perso il controllo del suo mezzo e ha danneggiato due vetture parcheggiate riportando lievi escoriazioni.