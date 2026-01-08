Siracusa, incidente stradale in contrada Spalla: due feriti

Incidente stradale nella zona di contrada Spalla, nella rotatoria tra il centro commerciale e il parco acquatico, dove all’alba si è verificato un violento scontro tra due autovetture. Nell’impatto sono rimasti feriti entrambi i conducenti.

Secondo una prima ricostruzione, uno dei due automobilisti avrebbe riportato lesioni giudicate non gravi, mentre l’altro, al momento dell’arrivo dei soccorsi, si trovava privo di conoscenza, facendo scattare immediatamente l’allarme sanitario.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti e ne hanno disposto il trasferimento in ospedale per accertamenti e trattamenti medici.

Presenti anche Polizia di Stato e Carabinieri per effettuare i rilievi utili a chiarire la dinamica dell’incidente e per regolare il traffico, che ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.