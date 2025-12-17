Siracusa, incidente stradale in contrada Spalla: traffico rallentato

Incidente stradale oggi intorno alle 18.30 in contrada Spalla, subito dopo la rotonda all’altezza di Belvedere. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre autovetture, in quello che sembra un tamponamento che ha provocato il ferimento di una persona, fortunatamente non in gravi condizioni.

A seguito dell’impatto, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi del caso e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Melilli.

La chiusura ha causato rallentamenti alla circolazione nella zona.