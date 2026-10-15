Siracusa, incidente stradale in via Elorina: interviene il 118

Cronaca · Macelleria Aziendale

Incidente stradale con segnalazione di persone ferite lungo via Elorina, a Siracusa. L’impatto avrebbe riguardato un’auto e uno scooter. Il sinistro si è verificato nelle vicinanze dell’esercizio commerciale denominato Macelleria Aziendale, dove sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. A segnalare l’accaduto alla Polizia municipale è stata la Polizia di Stato. Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale sanitario del 118 per prestare assistenza alle persone coinvolte, per le quali sono state riferite lesioni.

Al momento non sono disponibili informazioni sul numero dei feriti, sulle loro condizioni di salute e sull’eventuale necessità di trasferimento in ospedale. Gli agenti della Polizia municipale sono intervenuti per effettuare i rilievi di rito, necessari a ricostruire la dinamica del sinistro e ad accertare le circostanze dell’accaduto. Sul posto è stato richiesto anche l’intervento della ditta incaricata della bonifica del fondo stradale, per verificare la presenza di eventuali detriti sulla carreggiata e procedere, se necessario, alla loro rimozione.