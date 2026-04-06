Siracusa, incidente stradale in via Malta: ferita una giovane

Incidente stradale con feriti lungo via Malta, dove si è reso necessario l’intervento della Polizia Municipale, del servizio 118 e della ditta incaricata della bonifica del fondo stradale.

Secondo le prime informazioni, nel sinistro è rimasta ferita una giovane che viaggiava come trasportata su un motomezzo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Presente anche il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi alla ragazza ferita. Non sono al momento noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

A seguito dell’incidente è stato richiesto anche l’intervento del soggetto gestore delle operazioni di bonifica del fondo stradale, la ditta S.A., per la rimozione dei detriti presenti sulla carreggiata e il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale.