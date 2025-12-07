Siracusa, incidente stradale in viale Santa Panagia: una persona ferita

Nella serata di ieri, intorno alle 21, si è verificato un incidente stradale con una persona ferita in viale Santa Panagia, all’altezza del civico 109, sulla rotonda adiacente l’ingresso del Palazzo di Giustizia.
Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118 con un’ambulanza, prestando le prime cure alla persona coinvolte. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro.
A supporto delle operazioni è intervenuto inoltre il soggetto gestore incaricato della bonifica del fondo stradale, provvedendo alla pulizia dell’area interessata dall’incidente per garantire la sicurezza della circolazione.
