Siracusa, incidente stradale in viale Scala Greca

Un lettore, tramite whatsapp, ci segnala:

“una vettura proveniente dalla direzione Targia si sarebbe scontrata lateralmente con una piccola utilitaria che stava uscendo nei pressi del panificio Garofalo e si stava immettendo sulla carreggiata.

Nell’impatto è rimasta coinvolta anche una Tesla. A seguito della collisione, una delle auto avrebbe effettuato una rotazione di circa 180 gradi, fermandosi al centro della strada.

Nonostante la dinamica dell’incidente e i danni riportati dai veicoli, fortunatamente non si registrano feriti”