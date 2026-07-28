Cronaca polizia municipale

Siracusa, incidente su via Elorina: traffico rallentato

di Oriana Gionfriddo ·
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polizia municipale

Incidente stradale nella giornata di oggi lungo la via Elorina, nelle adiacenze dell’ex idroscalo “De Filippis”, dove si è verificata una collisione frontale tra due veicoli.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Presente anche il soggetto gestore incaricato delle attività di bonifica del fondo stradale, intervenuto per rimuovere detriti e liquidi dispersi sull’asfalto in seguito all’impatto. Disagi alla circolazione durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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