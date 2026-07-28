Siracusa, incidente su via Elorina: traffico rallentato

Cronaca · polizia municipale

Incidente stradale nella giornata di oggi lungo la via Elorina, nelle adiacenze dell’ex idroscalo “De Filippis”, dove si è verificata una collisione frontale tra due veicoli.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Presente anche il soggetto gestore incaricato delle attività di bonifica del fondo stradale, intervenuto per rimuovere detriti e liquidi dispersi sull’asfalto in seguito all’impatto. Disagi alla circolazione durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.