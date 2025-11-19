Siracusa, incidente sulla Maremonti: rallentamenti al traffico

Incidente questa mattina sulla Maremonti, a pochi passi da Canicattini Bagni, dove quattro mezzi sono rimasti coinvolti in un impatto che ha provocato il ferimento degli occupanti, per fortuna in maniera non grave. A bordo di uno dei mezzi anche una bambina.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza e il personale del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti. L’incidente ha causato forti rallentamenti al traffico.

Per i rilievi e la gestione della viabilità è intervenuta la Polizia Municipale.