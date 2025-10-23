Siracusa, incidente tra auto e monopattino: ferito un giovane

Incidente stradale questa mattina in Largo Campania, a Siracusa, dove si sono scontrati un’autovettura e un monopattino elettrico. Ad avere la peggio è stato il conducente del monopattino, soccorso dal personale del 118 e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I.

Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non destano preoccupazioni. Sul posto per i rilievi di rito è intervenuta la Polizia municipale, che sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.