Siracusa, incidente tra auto e moto in via Calatabiano: un ferito

Sinistro stradale con feriti nel pomeriggio in via Calatabiano, dove, per cause in corso di accertamento, si è verificata una collisione tra un’autovettura e una motocicletta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso alla persona rimasta ferita.

A seguito dell’impatto si è resa necessaria inoltre l’attività di bonifica della carreggiata, con l’intervento della ditta specializzata incaricata della rimozione di detriti e liquidi dispersi sull’asfalto per garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le responsabilità del sinistro.