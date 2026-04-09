Siracusa, incidente tra auto e moto in via dei Tolomei: un ferito

Sinistro stradale con lesioni a persona lungo via dei Tolomei, dove si è verificata una collisione tra un’automobile e una moto.

L’impatto ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi di rito e la ricostruzione della dinamica dell’incidente, oltre al personale del servizio di emergenza 118, che ha prestato assistenza al ferito e provveduto al trasporto per le cure necessarie.

A seguito dell’impatto si è reso inoltre necessario l’intervento della ditta incaricata della gestione del servizio di bonifica stradale, che ha operato per la rimozione dei detriti presenti sulla carreggiata, ripristinando le condizioni di sicurezza della sede stradale.

Le cause del sinistro sono al vaglio degli inquirenti. Nessuna ulteriore informazione sulle condizioni della persona coinvolta è stata al momento resa nota.