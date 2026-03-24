Siracusa, incidente tra auto e scooter in viale Tica, ferito un centauro

Incidente stradale questa sera a Siracusa, all’incrocio tra viale Tica e viale Zecchino, dove intorno alle 19.30 si è verificato un sinistro che ha coinvolto un’auto e uno scooter.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, rimasto ferito nell’impatto. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi e ha poi trasportato il centauro all’ospedale Umberto I per le cure del caso.

Nel luogo dell’incidente, segnalato in viale Tica al civico 193, sono arrivate anche una pattuglia della Polizia municipale e la ditta Sicurezza Ambiente, intervenuta per la messa in sicurezza dell’area.

La viabilità ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e i rilievi. Restano ancora da chiarire con precisione le cause e la dinamica dell’incidente.