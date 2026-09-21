Siracusa, incidente tra Corso Gelone e viale Paolo Orsi: traffico temporaneamente bloccato

Traffico in tilt e lunghe code nella zona della rotonda tra Corso Gelone e viale Paolo Orsi a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un autocarro e un’autovettura.
Nella collisione l’auto è rimasta particolarmente danneggiata. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, impegnata nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro.
L’incidente ha inoltre provocato la dispersione sulla carreggiata di detriti e liquidi, rendendo necessario l’intervento del soggetto incaricato della bonifica del fondo stradale.
Le operazioni hanno comportato un temporaneo blocco della circolazione nell’area della rotatoria, con possibili ripercussioni sul traffico.
Agli automobilisti viene pertanto consigliato, compatibilmente con le proprie esigenze, di scegliere percorsi alternativi fino al completamento degli interventi e alla piena riapertura della strada.