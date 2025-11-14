Siracusa, incidente tra motociclista e pedone in viale Teracati: due feriti

Questa mattina, intorno alle 9:45, si è verificato un incidente stradale in viale Teracati, nei pressi del civico 189, che ha coinvolto un motociclista e un pedone. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

A causa dell’impatto, sia il pedone sia il conducente della moto hanno riportato ferite e sono stati assistiti sul posto da due equipaggi del 118 ed entrambi sono stati affidati alle cure dei sanitari.

Per i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale. Non si sono registrati particolari disagi alla circolazione lungo viale Teracati.