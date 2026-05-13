Siracusa, incidente tra scooter in corso Gelone, feriti due giovani ciclomotoristi

Incidente stradale nella giornata di oggi a Siracusa, all’incrocio tra via Ciane e corso Gelone. Per cause in fase di accertamento si è verificato un sinistro che ha coinvolto giovani ciclomotoristi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso ai feriti, e gli operatori della ditta incaricata della bonifica del fondo stradale, intervenuti per rimuovere detriti e residui presenti sull’asfalto dopo l’impatto.

Le condizioni dei ragazzi coinvolti non sarebbero al momento note nel dettaglio, ma l’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorsi e temporanei rallentamenti alla circolazione nella zona di corso Gelone.