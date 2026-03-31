Siracusa, incidente tra via Ragusa e via Montegrappa: ferito un giovane

Incidente stradale con feriti a Siracusa, all’incrocio tra via Ragusa e via Montegrappa.

A rimanere coinvolto è stato un giovane ciclomotorista, che avrebbe riportato lesioni a seguito del sinistro. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Presenti anche gli operatori incaricati della bonifica del fondo stradale, per la rimozione dei detriti causati dall’impatto e il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.

Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.